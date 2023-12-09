Минус не помеха. "Спартак" обыграл "Крылья Советов" при 12 градусах мороза

Красно-белые разгромили самарцев со счетом 3:0

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Программа 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу тремя матчами. Самыми интересными событиями игрового дня стали победа московского "Спартака" над самарскими "Крыльями Советов" в минусовую погоду, а также возвращение петербургского "Зенита" на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Перед началом игры на "Открытие банк - Арене" была по-настоящему новогодняя атмосфера, "Спартак" анонсировал форму на матч со снегом на номерах и шапочками Деда Мороза. Сам Дед Мороз, который был все-таки похож на Санта-Клауса, также был на стадионе, ему помогали перед игрой другие снежные персонажи - звездочки и снеговик. Волшебства прибавляла и погода. Согласно прогнозу, во время игры ожидалось минус 14 градусов по Цельсию. Окончательный замер температуры за час до начала игры, как сообщила пресс-служба РПЛ, показал минус 12 градусов по Цельсию.

4 декабря директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил ТАСС, что решение по каждой игре 18-го тура чемпионата России будет приниматься отдельно, общего переноса игр не будет. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил ТАСС, что в случае отмены матчей из-за погоды игры пройдут весной 2024 года. Согласно регламенту, у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов по Цельсию. При наличии хотя бы одного отказа игра может быть перенесена на резервную дату. Днем ранее московский "Локомотив" дома обыграл екатеринбургский "Урал" (2:0), градусник показал за час до начала игры минус 12 градусов по Цельсию.

"Спартак" подготовился к игре, накрыв газон специальной поверхностью. Примерно за час до начала встречи пленку сняли, поэтому газон особо не пострадал из-за мороза и начавшегося снегопада. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" был член тренерского штаба красно-белых Владимир Слишкович, так как 7 декабря главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на два матча (еще один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура (1:2). В заявку команды на игру не вошли молдавский защитник Олег Рябчук, парагвайский полузащитник Хесус Медина, российский полузащитник Руслан Литвинов, конголезский нападающий Тео Бонгонда. Как сообщили в пресс-службе "Спартака" журналистам, часть футболистов пропустили игру из-за заболевания.

Если проведение матча из-за мороза все-таки держало какую-то интригу, то сама игра такого не подарила. Красно-белые победили со счетом 3:0. "Спартак" повел 2:0 уже к восьмой минуте встречи, отличились нидерландский полузащитник Квинси Промес и нападающий Александр Соболев. Еще один мяч в ворота самарской команды забил люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс.

Холодно, но поле было хорошо подготовлено

Слишкович отметил, что никто из футболистов не получил повреждений из-за игры в мороз. "Не знаю, стоит ли что-то менять в РПЛ, это не моя компетенция. Правила для всех едины и должны соблюдаться, - сказал Слишкович журналистам. - Одно дело, когда холодно, а другое, когда поле не позволяет играть, когда мяч не идет. И сегодня у нас поле было достаточно хорошее, позволяло играть в футбол, сегодня встречались две играющие команды, и зачастую при таких ситуациях получаются красивые матчи. В целом холод повышает риск травматизма, но, к счастью, сегодня обошлось без травм". Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" также рассказал, что медицинский штаб клуба делает все возможное, чтобы бороться с заболеваемостью футболистов. Слишкович объяснил это в том числе тремя последними выездными матчами команды. "Плюс в последнее время у нас было три выезда, самолеты, перелеты, поэтому, когда команда переезжает из одного города в другой, это тоже может негативно влиять", - отметил он.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин считает, что погода не повлияла на игру. "Раньше говорили, что матч состоится при любой погоде, и с этим мы родились, услышали слово "футбол" и это выражение, - сказал Осинькин журналистам. - Наверное, на эти вещи нужно смотреть таким образом: какое отношение к ним, то так и бывает. Говорим "все плохо" - сейчас бы все говорили, что невозможно играть. Если мы посмотрим хронику 1990-х и покажем сегодняшнее поле, на исход сегодняшнего матча не повлияла погода. Могли сыграть и по-другому, "Спартак", скорее всего, играл бы по-другому. Скорее всего, это был футбол, в котором кто-то оказался сильнее. Конечно, я глубже могу посмотреть на то, как составляется календарь, и сказать, что в системе "осень - весна" нужно слова поменять местами, и у нас откуда-то появятся игровые даты. Не все так просто, их там не так много. В идеале, на мой взгляд, [лучше] не залезать в декабрь".

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев подвел итоги первой части сезона для команды. "Результатом довольны, игрой тоже, местом только недовольны на данный момент, решений по тренеру нет, Гильермо - наш тренер. Мы постоянно оцениваем работу тренера, - сказал он журналистам. - В такую погоду вполне можно играть. Я бы особо отметил работу агрономов, которые подготовили поле, для такого времени года оно просто идеальное. С коммерческой точки зрения, играть в таких условиях не лучший вариант, потому что собрать болельщиков в такую погоду очень сложно, и я благодарен тем, кто пришел нас поддержать. Я думаю, вопрос не в системе "весна - осень" или "осень - весна", а в том, чтобы минимизировать количество матчей в таких условиях".

Защитник "Спартака" Никита Чернов назвал нормальными погодные условия во время матча с "Крыльями Советов". "Доволен игрой, сегодня мы хорошо играли, - сказал Чернов ТАСС. - На мой взгляд, погода была нормальной. Немного утеплились и вышли играть. Вполне нормальные условия, всю жизнь так играли".

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе красно-белых 30 очков в 18 матчах. "Крылья Советов" с 29 очками располагаются на шестой позиции. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", "Крылья Советов" проведут гостевой матч с "Ростовом". Обе встречи пройдут в начале марта, точные даты игр 19-го тура будут определены позднее.

"Зенит" временно на первом месте

Также в субботу "Зенит" на своем поле обыграл "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:0. Проблем с проведением матча не было, так как на "Газпром-Арене" есть крыша, встреча прошла в присутствии 24 945 зрителей. Единственный мяч на 15-й минуте забил нападающий Матео Кассьерра. Колумбиец записал на свой счет 14-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ, он является лидером в списке бомбардиров.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что игра с "Пари НН" ожидаемо складывалась тяжело. "Очень тяжело складывалась игра, в принципе, ожидаемо, потому что "Пари НН" пропускает мало, меньше нас, это вторая команда по такому показателю после "Краснодара", умеют обороняться, - сказал Семак журналистам. - Хорошо, что смогли забить, но в дальнейшем у нас не хватало качественного завершения, хороших предголевых передач, моменты были, но брака было много. В обороне в большинстве сыграли надежно, в этом компоненте вопросов не было".

Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран посетовал на подготовку команды из-за морозов в Нижнем Новгороде. "Мы готовились неделю на велотренажерах, потому что в Нижнем Новгороде минус 15, вчера было минус 20, то есть возможности потренироваться не было, - сказал Юран журналистам. - В среду я вывел команду на 25 минут, сразу потерял бойцов. Матео Стаматов заболел после "Урала", потому что тогда было минус 7, сразу температура была у Дмитрия Живоглядова, также пропустил матч Артур Нигматуллин. Половина игроков имела проблемы с горлом, но медики хорошо сработали, думал, что самому придется играть, поэтому всем в тренерском штабе сказал готовиться, вышли бы мы, но тур бы доиграли. В перерыве матча ноги сели у ребят, конечно, сложно, но во втором тайме продышались. Наверное, на ничью мы наиграли, но парни молодцы, сражались, хотели добиться результата".

"Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 36 очков. "Краснодар", идущий вторым и имеющий в активе 35 очков, проведет игру 18-го тура в воскресенье дома против московского ЦСКА. "Пари НН" располагается на девятой строчке с 24 очками. В следующем туре "Зенит" примет "Спартак", а "Пари НН" - воронежский "Факел".

В другом матче дня "Ростов" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0. В добавленное к матчу время прямую красную карточку за лишение соперника очевидной возможности забить гол вне штрафной площади получил Андрей Лангович. "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах. "Ахмат" с 17 очками располагается на 13-й позиции. В следующем туре ростовская команда дома сыграет с "Крыльями Советов", "Ахмат" на своем поле примет екатеринбургский "Урал".

Программа 18-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Локомотив" дома победил "Урал" со счетом 2:0. 10 декабря пройдут матчи "Факел" - "Динамо", "Сочи" - "Оренбург", "Краснодар" - ЦСКА и "Балтика" - "Рубин".