Семак заявил, что пока преждевременно говорить о переходе Артура в "Зенит"

Ранее полузащитник бразильского "Палмейраса" сообщил, что получил предложение о переходе в "Зенит", но еще не принял окончательного решения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал преждевременными разговоры о переходе полузащитника бразильского "Палмейраса" Артура в петербургский клуб. Такое мнение высказал Семак на пресс-конференции после матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари Нижний Новгород".

Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" при 24 945 зрителях. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева. Ранее полузащитник бразильского "Палмейраса" Артур сообщил журналисту TNT Sports Brasil Родриго Фрагосо, что получил предложение о переходе в "Зенит", но еще не принял окончательного решения.

"По поводу Артура ничего не могу сказать, публикации в бразильских СМИ - новость для меня. Думаю, сегодня еще преждевременно говорить о каких-то трансферах", - сказал Семак.

Он также прокомментировал отсутствие игровой практики у центрального защитника клуба бразильца Ренана, которого не выпустили на поле, несмотря на травму Дмитрия Чистякова в начале матча.

"По поводу Ренана предложений пока нет - он игрок молодой и пока нестабильный. Он хорошо начал, но в какой-то момент [Нуралы] Алип стал смотреться лучше", - отметил Семак.