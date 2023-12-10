Аршавин рассказал об идее использовать в футболе опыт Матча звезд КХЛ

По мнению бывшего футболиста сборной России, можно провести аналогичный турнир с участием игроков РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Можно провести Матч звезд Мир - Российской премьер-лиги, опираясь на опыт организации Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин, который входит в тренерский штаб команды дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ текущего сезона.

Матч звезд КХЛ проходит в Санкт-Петербурге. 10 декабря в финале турнира встретятся команды дивизионов Тарасова и Харламова. Вместе с Аршавиным в Матче звезд принимают участие бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Роман Широков и Дмитрий Сычев.

"Такие идеи есть, чтобы сыграть сборной России против звезд премьер-лиги или российским звездам лиги против иностранцев. Когда-нибудь в нынешних условиях и проведут такой матч. Что касается конкурсов - с центра поля попасть в ворота или в перекладину или хотя бы с линии штрафной", - сказал Аршавин.

Собеседник агентства поделился впечатлениями от участия в Матче звезд КХЛ. "Ощущения такие, что стоишь у хоккейного льда, сзади тебя 20 тыс. человек смотрит. Понятно, что в целом я наблюдал, как ребята играют, и все, - отметил он. - Когда мы "горели" в счете, я все ждал, пока Андрей Разин (главный тренер магнитогорского "Металлурга", наставник команды дивизиона Харламова на Матче звезд КХЛ - прим. ТАСС) скажет, меняем ли вратаря, Радулов расписывался на атрибутике у пацанов, я ему говорил: да не бойся, выходи на лед".

"В целом и три конкурса не были затянутыми, все было понятно. Единственное, что система не сработала в конкурсе на силу броска. Понятно, что ребята не 40-50 км/ч бросают", - добавил Аршавин.