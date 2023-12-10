Менелл рассказал, что с пониманием отнесется к невызову в сборную России по хоккею

В августе американец получил российский паспорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл не огорчится, если в течение своей карьеры не получит вызова в сборную России по хоккею. Об этом он рассказал ТАСС.

В августе 26-летний американец получил паспорт РФ и российское спортивное гражданство, перестав считаться в "Динамо" легионером. Он не был вызван в сборную на Кубок Первого канала, который пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурга.

"Расстройства по невызову я не чувствую. Было бы честью сыграть на этом кубке, но ничего страшного, - сказал Менелл. - Тем не менее я надеюсь в будущем, смогу представлять Россию. Но пойму, если этого не произойдет. Здесь много сильных игроков".

В Санкт-Петербурге проходит Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. В воскресенье в финале турнира встретятся команды дивизионов Тарасова и Харламова. Бреннан выступает за сборную дивизиона Тарасова.