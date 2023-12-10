Олимпийская чемпионка Мун высоко оценила бойцовские качества завершившей карьеру Сидоровой

Российская прыгунья с шестом в пятницу объявила о завершении карьеры

ТАСС, 10 декабря. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова была очень сильной соперницей и внесла огромный вклад в развитие прыжков с шестом. Такое мнение в комментариях под постом россиянки о завершении карьеры в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) высказала олимпийская чемпионка в прыжках с шестом американка Кэти Мун.

9 декабря Сидорова сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.

"Желаю всего самого лучшего! Спасибо за то, какой сильной соперницей ты была, это толкало нас всех выше и выше", - написала Мун.

"Не беспокойся, никто не забудет, какой спокойной, но жесткой соперницей ты была и каких невероятных высот ты достигла. Я благодарю тебя, борьба лицом к лицу с тобой принесла мне самые памятные моменты моей карьеры", - отметила в комментариях под записью серебряный призер Олимпиады 2016 года американка Сэнди Моррис.

Сидоровой 32 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В 2019 году спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира в Дохе. На ее счету также победы на летнем чемпионате Европы 2014 года и в финале Бриллиантовой лиги в 2021 году. Спортсменка дважды становилась второй на зимних мировых первенствах (2014, 2018) и два раза побеждала на чемпионатах Европы в помещении (2015, 2019). В финале Бриллиантовой лиги в 2021 году Сидорова показала результат 5,01 метра. Она стала лишь четвертой женщиной, которой покорилось это достижение. Рекордсменкой является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Елена Исинбаева (5,06).

Мун 32 года, до замужества она выступала под фамилией Нажотт. На ее счету золотая медаль Олимпиады в Токио, она дважды выигрывала чемпионат мира (2022, 2023).