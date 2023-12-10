Макгрегор заявил, что боя против Яна не будет

В пятницу ирландский и российский бойцы провели дуэль взглядов между поединками на соревнованиях в Дубае

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор не видит возможности провести поединок с российским бойцом Петром Яном из-за большой разницы в весовых категориях. Об этом Макгрегор рассказал ТАСС.

В пятницу Ян и Макгрегор провели дуэль взглядов между боями на турнире в Дубае.

"Боя с Петром, конечно, у нас не будет. Очень разные весовые категории, даже для бокса. Но это [дуэль взглядов] было весело", - сказал Макгрегор.

Ян выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг), Макгрегор с 2016 года выходил на ринг в боях в легкой (до 70 кг) и полусредней (до 77 кг) весовых категориях.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. В марте нынешнего года он проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений.