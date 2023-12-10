Футболист Чернов считает, что "Спартаку" по силам догнать лидеров РПЛ

Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московскому футбольному клубу "Спартак" по силам догнать лидеров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в весенней части чемпионата. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Спартака" Никита Чернов.

9 декабря "Спартак" на своем поле победил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0.

"Нельзя сказать, что мы довольны своим местом в турнирной таблице, - сказал Чернов. - С другой стороны, все могло быть гораздо хуже. Весной нужно начать с начала и показать свой максимум. Я думаю, нам вполне по силам догнать лидеров в РПЛ и бороться за чемпионство".

На данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. На первом месте идет петербургский "Зенит", набравший 36 очков, однако его может опередить "Краснодар", в активе которого 35 очков по итогам 17 матчей.