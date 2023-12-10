СМИ: Мбаппе близок к переходу в "Реал"

Игрок пойдет на понижение зарплаты ради перехода в мадридский клуб

ТАСС, 10 декабря. Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пойдет на снижение зарплаты ради перехода в мадридский "Реал" будущим летом, о трансфере достигнута договоренность. Об этом сообщает портал sport.fr.

Сообщается, что ПСЖ получит компенсацию за переход игрока в испанский клуб. Годовая зарплата футболиста снизится с €54 млн до €35 млн. По информации источника, "Реал" предоставит Мбаппе 100% прав на использование своего бренда.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ вопрос о продлении контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести текущий сезон в составе французского клуба.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.