Футболист "Спартака" Чернов отметил сплоченность команды

В последнем перед зимней паузой туре чемпионата России красно-белые обыграли "Крылья Советов"

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Матч 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" показал, что московский "Спартак" является сплоченной командой. Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Никита Чернов.

9 декабря "Спартак" дома обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:0.

"В целом я доволен своим игровым временем. Тренер принимает решения, наша задача их выполнять, - сказал Чернов. - У нас очень сплоченная команда, и матч против "Крыльев Советов" это показал. У нас была короткая скамейка из-за того, что несколько ребят заболели, но мы сумели сплотиться, сыграть за себя и за них".

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. В следующем туре, который пройдет в марте, московский клуб сыграет в гостях против петербургского "Зенита". Дата матча будет определена позднее.