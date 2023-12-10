Футбольный клуб "Спартак" не будет обжаловать дисквалификацию Абаскаля

Главного тренера красно-белых наказали за инцидент во время выездного матча с "Ахматом"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" не будет обращаться в апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС), чтобы обжаловать дисквалификацию главного тренера команды Гильермо Абаскаля за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-Белых Олег Малышев.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 7 декабря дисквалифицировал Абаскаля на три матча, один из них - условно.

"Мы не будем подавать апелляцию на решение о дисквалификации Гильермо Абаскаля", - сказал Малышев.

3 декабря "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" со счетом 1:2. После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого испанский специалист толкнул Беришу, за что получил красную карточку. Игрок "Ахмата" получил желтую карточку.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. Абаскаль пропустил домашний матч заключительного перед зимней паузой тура с самарскими "Крыльями Советов" 9 декабря (3:0), а также не сможет присутствовать на гостевой игре против петербургского "Зенита", которая пройдет в начале марта 2024 года.