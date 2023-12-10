Футболист "Спартака" Зобнин допустил, что сыграет за сборную России в 2024 году

Полузащитник временно не вызывается в национальную команду в связи с проблемами со здоровьем

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин может сыграть за сборную России в 2024 году. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам, что Зобнину дали паузу в национальной команде из-за проблем со здоровьем.

"2023 год - тяжелый, лично для меня каждый год по-своему хороший и нехороший, поэтому есть к чему стремиться, - сказал Зобнин. - Самым запоминающимся матчем в году пусть будет игра с "Крыльями Советов". Выиграли со счетом 3:0 в холодную погоду, много всего запоминающегося. На 2024 год загадал бы поменьше травм и побольше побед".

"Сыграю ли за сборную в 2024 году? Да мне нужно разобраться с собой сначала. На сборную пока не смотрю. Может быть [сыграю], конечно", - добавил Зобнин.

Зобнину 29 лет, он выступает за "Спартак" с июля 2016 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей в различных турнирах, забив 1 мяч. В составе сборной России полузащитник провел 41 матч.