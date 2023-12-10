Футболист Глушаков рассчитывает на вызов в сборную России

В последний раз полузащитник сыграл за национальную команду 23 марта 2018 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Полузащитник Денис Глушаков не завершил карьеру в сборной России по футболу и еще рассчитывает сыграть за национальную команду. Об этом он рассказал ТАСС.

20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским "Спартаком", выступающим в Леон - Второй лиге. В последний раз полузащитник сыграл за сборную России 23 марта 2018 года в товарищеском матче против команды Бразилии (0:3).

"Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет", - сказал Глушаков.

Глушакову 36 лет, с февраля 2023 года до конца прошлого сезона он выступал за "Пари Нижний Новгород". За нижегородский клуб он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее полузащитник играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.