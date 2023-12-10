В "Авангарде" рассказали о ходе переговоров о переходе Жафярова из "Ак Барса"

В текущем сезоне КХЛ нападающий отметился заброшенной шайбой и результативной передачей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" продолжает вести работу по трансферу нападающего казанского "Ак Барса" Дамира Жафярова. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный менеджер "Авангарда" Антон Курьянов.

В текущем сезоне на счету 29-летнего Жафярова два очка (заброшенная шайба + результативная передача) в 16 матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Мы над этим работаем. В наших списках присутствуют фамилии, которые вы назвали. Есть и другие. По Жафярову "Ак Барс" знает нашу позицию, - сказал Курьянов. - Здесь получается такой пинг-понг. Наша задача - вытащить игроков, которые нам нужны, с наименьшими потерями. Вопрос не закрыт. Иногда для совершения сделки нужно месяц потратить. В паузу будет проще решать вопросы".

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 55 очками в 38 матчах. Омичи уступают лидеру конференции магнитогорскому "Металлургу" по дополнительным показателям. В следующем матче 19 декабря команда сыграет с "Ак Барсом".