Гончаренко считает, что финалу Гран-при ISU не хватало российских фигуристок

Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Финалу Гран-при под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), который завершился в Пекине, в женском одиночном катании недоставало российских фигуристок. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Победительницей финала стала японка Каори Сакамото, в мужском турнире первое место занял американец Илья Малинин. Российские спортсмены из-за ситуации на Украине не допущены до международных соревнований.

"В этой борьбе наших девчонок не хватало. Уверена, они вышли и доказали бы, что они лучше, - сказала Гончаренко. - За фигурным катанием надо следить и понимать, что там происходит, и из-за того, что нас там нет, закрываться специалисты и любители этого вида спорта не будут. Я люблю красивое фигурное катание, люблю людей, которые оставляют в нем свой след".

"А что касается Сакамото, то многие думали, что она закончит, но она в прекрасной форме, становится артисткой на льду. Пускай прыжки у нее не четверные, но когда она дупель (двойной аксель - прим. ТАСС) делает на полкатка и выезд из него - в полкатка, дух захватывает так же, как от четверного акселя Малинина", - отметила собеседница агентства.

Малинин в финале Гран-при в Пекине стал первым, кто исполнил в короткой программе четверной аксель. Таким образом фигурист собрал в своем арсенале все существующие в фигурном катании четверные прыжки. "То, что делает Малинин, - это то, что делали когда-то наши девочки в женском одиночном катании. И это был стресс для многих умов: это пришло, и это необратимо. Всегда, когда кто-то начинает делать что либо подобное, многие думают: это разовое. А потом привыкают к тому, что это норма, что жизнь сделала определенный шаг вперед, - считает Гончаренко. - Когда-то это начал Юдзуру Ханю, это было мечтой, а осуществил ее Малинин, причем красиво и легко, но это видимая легкость".

"У него огромная мотивация, работоспособность и психика, что ничего непреодолимого нет: "Я это делаю, и я буду это делать". Стопроцентной уверенности, что судьи примут это на ура, у него не было, но он хотел попробовать, показать свои возможности и лишний раз утвердиться, что может это делать на старте, причем высокого уровня. По-настоящему талантливый и увлеченный человек, - добавила специалист. - Да, есть над чем работать - выразительность, артистичность катания, но он идет вперед, превращаясь из подростка в мастера, у него появляется свой почерк".