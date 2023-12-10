Полиция арестовала 18-летнего грека, который серьезно ранил полицейского

Предполагаемый болельщик "Олимпиакоса" признался в своем поступке, передает ERT-1

АФИНЫ, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция Греции арестовала 18-летнего грека, который запустил в полицейского морскую сигнальную ракету и тяжело ранил его во время беспорядков в афинском районе Ренди. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

По его словам, инцидент произошел во время нападения в четверг вечером примерно 150 фанатов на полицейских у крытого волейбольного стадиона "Мелина Меркури" в афинском районе Ренди, где проходил матч команд "Олимпиакос" и "Панатинаикос" за Кубок Лиги. После матча были задержаны 424 человека, находившиеся на стадионе. Полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, допросили задержанных и вычислили 18-летнего грека. Он уже признался в своем поступке.

Телеканал отмечает, что задержанный, судя по всему, является болельщиком "Олимпиакоса" и в прошлом не раз доставлял беспокойство властям. Нападавший предоставил информацию о своих сообщниках и заявил, что были люди, которые имели конкретный план и давали указания группам фанатов в ночь нападения на полицейских. Молодой человек рассказал на следствии, что его проинструктировали, как пользоваться морской сигнальной ракетой. Как стало известно, в ходе инцидента хулиганы запустили в стражей порядка более 10 сигнальных ракет.

31-летний полицейский, которого морская сигнальная ракета ударила в бедро, что привело к обильной кровопотере, продолжает находиться в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Министр по делам защиты граждан Яннис Иконому заявил, что "полиция получила в ходе расследования много информации, которая поможет властям в борьбе с преступными хулиганскими организациями, а также с теми, кто их подстрекает.

Правительство провело специальное совещание под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по вопросу о борьбе с насилием со стороны фанатов после инцидента во время волейбольного матча. Решения собираются объявить в понедельник. Телеканал сообщил, что среди возможных мер - закрытие клубов организованных болельщиков, проведение матчей без зрителей, приостановка чемпионатов, исключение команд из европейских соревнований.