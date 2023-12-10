Павел Буре пожелал удачи хоккеисту Ковальчуку в "Спартаке"

40-летний нападающий подписал контракт с клубом до конца текущего сезона

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады 1998 года Павел Буре пожелал удачи подписавшему контракт с московским "Спартаком" Илье Ковальчуку в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Буре рассказал ТАСС.

6 декабря пресс-служба "Спартака" сообщила, что 40-летний Ковальчук подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.

"Мне сложно сказать, что он сможет показать в "Спартаке". Я в 32 года уже наигрался и закончил, - сказал Буре. - Но каждый решает сам за себя - я могу только пожелать Илье удачи, а дальше будем смотреть, как он заиграет".

Буре считает, что Матч звезд КХЛ на новой "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге проходит на высоком уровне. "Я не раз участвовал в Матчах звезд, это больше шоу, в Национальной хоккейной лиге первую пятерку выбирают зрители по всей стране - и меня несколько раз выбирали в первую пятерку. Это выбор всей общественности, мне повезло играть даже с Уэйном Гретцки в одной тройке. Задача - поблагодарить зрителей, чтобы было шоу, чтобы было много голов и красивых действий. Рад, что у нас в КХЛ тоже делают шоу", - сказал собеседник агентства.

"Приятно, что у нас нашлись такие люди, которые смогли построить самую большую арену в мире в Петербурге. То, что это сделано в России, - вызывает гордость", - добавил Буре.