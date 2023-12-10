Сергей Иванов сомневался в победе баскетболистов ЦСКА над "Зенитом"

Московский клуб одержал победу в овертайме

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова были сомнения в победе баскетболистов московского ЦСКА над "Зенитом" по ходу встречи. Об этом он рассказал ТАСС.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 104:89.

"У меня очень странные впечатления от игры. Потому что по ходу матча у меня появились глубочайшие, дурацкие подозрения, что ЦСКА отдает игру", - сказал Иванов.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, на счету команды 14 побед и 1 поражение в сезоне. "Зенит" идет третьим с 11 победами и 5 поражениями. В следующем туре ЦСКА 16 декабря дома сыграет с саратовским "Автодором", "Зенит" днем позднее на выезде встретится с московским МБА.