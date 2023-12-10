Тюкавин рассказал, что поле в Воронеже не мешало футболистам показывать хорошую игру

Футболист "Динамо" остался доволен результатом матча с "Факелом"

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Качество поля на стадионе в Воронеже не мешало футболистам "Динамо" показывать свою игру в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Факелом". Об этом журналистам рассказал нападающий "Динамо" Константин Тюкавин.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Хороший, тяжелый матч, отличное поле, сами видите, футбол получался, ничего не мешало нам. Жаль, что не выиграли, одно очко тоже хорошо. Третье место в первой части сезона - нормально. Мы играем в футбол, ни о чем не думаем", - сказал Тюкавин.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 32 очка в 18 матчах. "Факел" идет 11-м с 21 очком.