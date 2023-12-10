Фетисов не исключает, что МОК ужесточит критерии допуска россиян на Олимпиаду

Россияне могут выступить в Париже только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может ужесточить критерии допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В пятницу исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады. В Париже они смогут выступить только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

"Во-первых, не факт, что даже их допустят, во-вторых, им могут придумать дополнительные критерии, и в-третьих, многие ребята даже в этом статусе не могут поехать, потому что не успеют отобраться, а командам и вовсе выступать нельзя", - сказал Фетисов.

"Надо хорошо подумать", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что по вопросу участия россиян в Олимпиаде можно было бы принять общее решение.

На данный момент путевки на Игры в Париже завоевали восемь россиян. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается, что в ней примут участие около 11 тыс. спортсменов.