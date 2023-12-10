Футболист "Факела" Квеквескири назвал тяжелыми погодные условия во время матча с "Динамо"

Игра проходила при температуре минус 6 градусов

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Погодные условия во время матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским "Факелом" и московским "Динамо" были тяжелыми, однако качество поля было лучше, чем в предыдущих играх. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Факела" Ираклий Квеквескири.

Ранее в воскресенье "Факел" дома сыграл вничью с "Динамо" (1:1). Игра проходила при температуре минус 6 градусов.

"Сегодня, понятно, было холодно, было тяжело играть в плане погоды, но мы ее не выбираем, какая есть, такая есть. Что касается поля, то спасибо всем людям, оно было намного лучше, чем в предыдущие матчи, благодаря агрономам и другим людям, которые приходили, убирали, помогали, очищали снег. Спасибо нашим болельщикам, сегодня была классная поддержка, как всегда", - сказал Квеквескири.

"Динамо" играло в хороший футбол, в первые 20-30 минут у них не было таких опасных моментов, потом был отрезок 5 минут, мы подсели, они нас наказали. Во втором тайме была уже более открытая игра, я не видел пенальти, слава богу, мы забили, 1:1. Теперь поедем спокойно отдыхать", - добавил он.

"Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.