Атанасов рассказал об исполнении буллита с ананасом в Матче всех звезд КХЛ

Хоккеист отметил, что его выручили болельщики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Форвард команды дивизиона Боброва и "Торпедо" Василий Атанасов при исполнении буллита в соответствующем конкурсе в Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не рассматривал других вариантов, кроме использования ананаса.

Атанасов, у которого в "Торпедо" прозвище связано с ананасом, исполнил буллит в маске с изображением этого фрукта. В буллите был использован и настоящий ананас.

"Мальчик подарил ананас, болельщики меня выручили. Другие варианты не рассматривали, знали, что будем делать. Маску заказывали", - сказал он.

Матч звезд КХЛ проходит на петербургской "СКА-Арене".