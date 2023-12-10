Мостовой отметил, что в Матче звезд КХЛ сложно придумать что-то новое в серии буллитов

Команда дивизиона Боброва одержала победу почти во всех конкурсах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сложно придумать что-то новое в конкурсе на лучшее исполнение штрафных бросков в Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР по футболу, тренер команды дивизиона Боброва Александр Мостовой.

Команда его дивизиона одержала победу почти во всех конкурсах.

"Нам предлагали тоже участвовать. В бросках, передачи на точность. Я же не первый раз это видел - очень трудно придумать что-то новое. Все буллиты понравились", - сказал Мостовой.

Матч звезд завершится встречами между командами дивизионов за третье и первое места. Мероприятие проходит на петербургской "СКА-Арене".