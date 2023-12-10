Сычев отметил, что для него было мечтой участие в конкурсе Матча звезд КХЛ

Сычев принял участие в конкурсе на лучшее исполнение буллитов в составе команды дивизиона Чернышева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Участие в одном из конкурсов мастер-шоу Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было мечтой для бронзового призера чемпионата Европы по футболу, чемпиона России Дмитрия Сычева. Об этом он рассказал ТАСС.

Сычев принял участие в конкурсе на лучшее исполнение буллитов в составе команды дивизиона Чернышева. После передачи Владимира Ткачева он забил гол в ворота головой.

"Шикарная атмосфера, просто огненная - полный стадион зрителей. Поучаствовать в хоккейном мастер-шоу с топовыми игроками - это просто мечта какая-то, - сказал Сычев. - Незабываемые впечатления, такого действа, по крайней мере в моей карьере, еще никогда не было. Одни положительные эмоции, я думаю, и зрители получают колоссальное удовольствие. Надо делать такие вещи почаще".

Матч звезд завершится встречами между командами дивизионов за третье и первое места. Мероприятие проходит на петербургской "СКА-Арене".