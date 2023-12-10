Гребенкин рассказал, как готовился к исполнению буллита в стиле Разина в Матче звезд КХЛ

В конкурсе на лучшее исполнение буллитов Гребенкин выполнил штрафной бросок в свитере с именем Разина и его номером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Форвард сборной дивизиона Харламова и "Металлурга" Никита Гребенкин пересматривал буллит, который исполнял в бытность игроком главный тренер его команды Андрей Разин. Об этом он рассказал ТАСС.

В конкурсе на лучшее исполнение буллитов Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги Гребенкин выполнил штрафной бросок в свитере с именем Разина и его номером, а также в парике, стилизованном под бритую прическу тренера.

"Я специально бил буллит под Разина, пересматривал то, как он это делает. Хотел не то чтобы спародировать, скорее просто показать этот бросок", - сказал Гребенкин.

"Исполнял уже этот бросок в игре, только в этом году уже не получилось. В том году да, но тогда я был молодым парнем - никто не ожидал. А сейчас уже даже когда общаемся с вратарями - буллиты разбирают. Они понимают, что если я выхожу на буллит, то им придется поразмышлять, что я буду делать", - добавил он.

Матч звезд завершится встречами между командами дивизионов за третье и первое места. Мероприятие проходит на петербургской "СКА-Арене".