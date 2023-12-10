Футболист "Факела" Максимов назвал закономерным результат матча с "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 1:1

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Ничейный результат в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским "Факелом" и московским "Динамо" является закономерным. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Факела" Максим Максимов.

В воскресенье "Факел" дома сыграл вничью с "Динамо" (1:1).

"У нас сегодня боевая ничья, я думаю, что и болельщики остались довольны этим результатом. В конце где-то давили, еще могли забить и выиграть, но, я думаю, что закономерный результат", - сказал Максимов.

"Я думаю, что в турнирной таблице немного оторвались от стыков, - продолжил собеседник агентства. - Поэтому нужно сейчас хорошо поработать, чтобы весной добиться такого результата, чтобы быть намного выше в турнирной таблице".

"Мы три недели в таких условиях работаем, особых изменений в подготовке к матчу не было. К полю мы привыкли в принципе, но на улице минус семь, холод, ветер, поэтому такие погодные условия не совсем приятные для игры в футбол, из-за этого было тяжело", - добавил Максимов.

"Факел" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.