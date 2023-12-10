Гафин: серия "Динамо" из 12 игр без поражений показывает характер и мастерство команды

Член совета директоров клуба назвал беспроигрышную серию самым значимым моментом в первой части сезона

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Серия из 12 без поражений во всех турнирах показывает характер и мастерство футболистов московского "Динамо". Об этом ТАСС заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

10 декабря "Динамо" на выезде сыграло вничью с воронежским "Факелом" со счетом 1:1 в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда увеличила серию без поражений во всех турнирах до 12 матчей.

"Мы идем в тройке, что и является нашей задачей-минимум, - сказал Гафин. - Но с учетом характера нашего коллектива мы, конечно, в весенней части сезона будем стремиться к максимальному результату. У нас для этого все есть".

"Самый значимый момент в первой части сезона? Серия из 12 матчей без поражений впечатляет. Да, в этой серии были матчи, где мы недобрали свои очки. Но 12 игр без поражений показывают, что у команды есть характер и мастерство. Надеюсь, на сборах мы будем прогрессировать и весной продолжим эту серию", - добавил Гафин.

"Динамо" завершило первую часть РПЛ на третьем месте, в активе команды 32 очка в 18 матчах. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, бело-голубые на своем поле сыграют с московским "Локомотивом".