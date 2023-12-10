Гафин назвал легковесным решение о назначении пенальти в матче "Факел" - "Динамо"

Арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Решение главного арбитра Рафаэля Шафеева о назначении пенальти в ворота московского "Динамо" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" является легковесным. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Встреча завершилась со счетом 1:1. "Факел" сравнял счет на 79-й минуте с пенальти.

"Эпизод с назначением пенальти посмотрим еще раз, но мне, к примеру, переслали мнения нескольких уважаемых экспертов по судейству - и там, мягко говоря, есть большие сомнения по поводу этого пенальти. Нашим игрокам досадно видеть в таких тяжелых матчах такие легковесные решения, которые напрямую влияют на результат. [Милорад] Мажич (руководитель департамента судейства Российского футбольного союза - прим. ТАСС) на встрече с нашей командой акцентировал внимание на том, что для назначения пенальти судья должен видеть веские основания, а не первый спорный контакт, но Шафеев, вероятно, услышал что-то другое. Нам, видимо, нужно больше голов забивать, чтобы не оставлять шансов как сопернику, так и иным силам", - отметил Гафин.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы достичь результата в этом матче. Игры бывают разные, но за эту нам абсолютно точно не стыдно. Команда билась, команда боролась, команда играла в достойный, мужской футбол. В очень непростых условиях, особенно для тех южноамериканцев, которые первый сезон выступают в РПЛ и до этого никогда не играли при таких температурах и на таких полях", - добавил он.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 32 очка в 18 матчах.