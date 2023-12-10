Жамнов сообщил, что Голдобин и Порядин пропустят Кубок Первого канала из-за микротравм

Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Нападающие московского хоккейного клуба "Спартак" Николай Голдобин и Павел Порядин пропустят Кубок Первого канала из-за микротравм. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Ранее Федерация хоккея России сообщила, что Голдобин и Порядин не сыграют на Кубке Первого канала.

"У них микротравмы - ребятам надо залечить их. Никаких конфликтных ситуаций не было, мы предоставили все необходимое медицинские обследование у наших докторов, - сказал Жамнов. - Наш доктор на контакте с доктором сборной. Тут нет никаких отказов".

"Мы со своей стороны еще посмотрим - у нас есть целая неделя. Все-таки Матч звезд - это в большей степени шоу, ребята здесь свою задачу выполнили", - добавил он.

Оба игрока выступали на Матче звезд КХЛ, который проходил в Санкт-Петербурге с 9 по 10 декабря. Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.