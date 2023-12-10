Голдобин отметил, что его команда на Матче звезд КХЛ готовилась больше к конкурсам

Сборная дивизиона Боброва выиграла пять конкурсов из шести в рамках мастер-шоу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной дивизиона Боброва на Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) больше готовились к конкурсам, нежели к мини-турниру. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Спартака" и команды дивизиона Боброва Николай Голдобин.

Сборная дивизиона Боброва выиграла пять конкурсов из шести в рамках мастер-шоу, которое проходило в субботу и воскресенье.

"Мы готовились к конкурсам больше, чем к матчу, поэтому я очень доволен своими ребятами. Пять из шести взяли, все красавчики, кубки свои взяли и поехали домой, - сказал Голдобин. - Конечно, конкурсы намного веселее, а мы все-таки сегодня здесь ради хорошего настроения, ради болельщиков".

Сборная дивизиона Боброва заняла третье место в мини-турнире Матча звезд КХЛ.