Вратарь Бердин объяснил, зачем в Матче звезд КХЛ поехал в чужую зону

Эпизод случился в матче за третье место в рамках звездного уикенда Континентальной хоккейной лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Вратарь "Сочи" и сборной дивизиона Боброва Михаил Бердин в матче за третье место в рамках звездного уикенда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решил развлечься, поэтому в одном из эпизодов отправился в чужую зону. Об этом Бердин рассказал ТАСС.

Сборная дивизиона Боброва выиграла в матче за третье место у команды дивизиона Чернышева со счетом 7:4. В одном из эпизодов Бердин выехал из ворот и отправился в чужую зону, едва не забросив шайбу.

"В конце уже просто решил побаловаться немножко, судьи позволили - я побежал. Классно поребячились, такие детские эмоции, - сказал Бердин. - В реальных играх ведь нельзя заходить за синюю линию, но иногда очень хочется поиграть с шайбой".

"В целом очень крутое мероприятие - слышал, что, возможно, будут когда-то еще такие же матчи, только чтобы все играли в полную силу. Думаю, было бы здорово - фанатам [интересно] посмотреть, как лучшие из лучших соберутся и будут играть друг против друга", - добавил он.

Победителем Матча звезд КХЛ стала сборная дивизиона Харламова.