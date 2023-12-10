Разин отметил важность Матча звезд КХЛ с точки зрения общения

Тренер сборной дивизиона Харламова рассказал, что участники матча много общались между собой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Фонбет - Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) важен с точки зрения общения участников между собой. Такое мнение высказал ТАСС Главный тренер "Металлурга" и сборной дивизиона Харламова Андрей Разин.

Команда дивизиона Харламова со счетом 8:7 после серии буллитов обыграла сборную дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ.

"По поводу итогов, я думаю, что самое главное, что болельщикам понравилось. Открыли новый шикарный дворец, отличная атмосфера, много забитых голов, буллиты в конце. Я думаю, зрители получили удовольствие, - сказал Разин. - Для игроков это прежде всего общение: мы очень много разговаривали друг с другом, делились мнениями о сезоне, что у кого в командах происходит".

"А результат вообще не важен. Но, конечно, я им не доволен", - добавил он в шутку.