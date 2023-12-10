Аршавин после Матча звезд КХЛ признался, что никогда не изменял футболу

Аршавин вышел на лед в форме сборной дивизиона Харламова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Тренер сборной дивизиона Харламова на Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин, несмотря на участие в хоккейном мероприятии, никогда не изменял футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная дивизиона Харламова выиграла по буллитам со счетом 8:7 в финале Матча звезд у команды дивизиона Тарасова. Аршавин вышел на лед в форме сборной дивизиона Харламова.

"Я никогда не изменял футболу, просто сейчас для меня физически проще играть в хоккей, чем в футбол, вот и все. Мы ездили на проспект Кима, каждое воскресенье мама надевала на меня тяжелую шубу, белые шаровары и так далее, - сказал Аршавин. - Мне это не нравилось, я почти всегда старался сразу снимать коньки, на ботинках катался. Мама считала, что это здоровый образ жизни - зимой в футбол негде играть, надо ходить на коньки".

"Но хоккей мне всегда нравился, я ходил на СКА, когда они еще играли в "Юбилейном", и там болел за воротами", - добавил он.