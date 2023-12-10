Американец Барбер назвал лучшим буллит банкой икры на Матче звезд КХЛ

Хоккеист Кэмерон Ли выполнил бросок в шапке-ушанке, использовав вместо шайбы банку икры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский нападающий "Ак Барса" и сборной дивизиона Чернышева Райли Барбер был впечатлен тем, что в конкурсе на лучший буллит Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игрок "Амура" Кэмерон Ли бросал по воротам банкой икры. Об этом Барбер рассказал ТАСС.

В конкурсе на лучший буллит в рамках мастер-шоу защитник "Амура" и сборной дивизиона Чернышева Кэмерон Ли выполнил бросок в шапке-ушанке, использовав вместо шайбы банку икры.

"Это было сумасшествие, очень насыщенная программа уикенда. Мне очень понравилось, старался получать удовольствие от каждой минуты, - сказал Барбер. - Я играл на некоторых прекрасных аренах НХЛ, но эта - просто прекрасная. Здесь было круто сыграть".

"Было здорово посмотреть, как парень из Северной Америки бросает икру в сетку в меховой шапке. Это было, пожалуй, самое крутое", - добавил он.

Нападающий нижегородского "Торпедо" Василий Атанасов победил в конкурсе на самый эффектный буллит.