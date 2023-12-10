"Коламбус" проиграл "Флориде". Чинахов забил во втором матче НХЛ подряд

До этого россиянин дважды поразил ворота "Сент-Луиса"

ТАСС, 10 декабря. "Коламбус" со счетом 2:5 проиграл "Флориде" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Густав Форслинг (2-я минута), Картер Вераге (8), Александр Барков (54), Мэттью Ткачук (58) и Ээту Луостаринен (59). У проигравших шайбы забросили Егор Чинахов (8) и Дмитрий Воронков (57). Результативной передачей в эпизоде с первым голом "Коламбуса" отметился Кирилл Марченко.

Чинахов забросил шайбу во втором матче подряд. До этого россиянин дважды поразил ворота "Сент-Луиса" (5:2). Всего на его счету теперь 9 очков (6 шайб + 3 передачи) в 19 матчах регулярного чемпионата.

"Флорида" одержала третью победу подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 36 очками после 27 матчей. В следующей игре "Флорида" сыграет в гостях против "Сиэтла" в ночь на 13 декабря.

У "Коламбуса" только одна победа в последних четырех встречах, клуб идет последним, восьмым в Столичном дивизионе, набрав 23 очка в 30 играх. Следующий матч команда проведет в ночь на 15 декабря на выезде с "Торонто".