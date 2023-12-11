Фигуристка Хромых рассказала, почему решила участвовать в чемпионате Москвы

Спортсменка пропустила почти два сезона из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер этапа международного Гран-при по фигурному катанию Майя Хромых, вернувшаяся на лед после череды травм, участвовала в чемпионате Москвы, чтобы получить соревновательный опыт. Об этом фигуристка рассказала ТАСС.

В пятницу Хромых стала седьмой на чемпионате Москвы. Фигуристка почти два сезона не выступала из-за проблем со здоровьем - в начале прошлого сезона она серьезно повредила руку коньком, потом у нее обострилась травма спины. Первым стартом после перерыва для спортсменки стал этап Гран-при России в Красноярске, затем она выступила на этапе серии в Самаре. На обоих соревнованиях Хромых заняла пятое место.

"Решила участвовать в чемпионате Москвы, чтобы снова набираться этого опыта, - сказала Хромых. - Посмотрела календарь, обсудила это с тренерами, сказали так: "Если хочешь, выступай". Сейчас уже не помню, когда до этого принимала участие в этом старте, поэтому было непривычно. Вспомнила, как когда-то выступала на этом же катке "Мечта" на первенстве России с другими девочками. Мандраж, необъяснимое волнение присутствовали, они даже на тренировках есть, но я борюсь с этим и понимаю, что все могу".

"Для меня главная радость в жизни - чистое катание, ничего больше подобных эмоций мне не доставляет, - отметила 17-летняя спортсменка. - Но я выросла, и с этим надо справляться. Я даже в отпуск не поехала отдыхать, чтобы подготовиться к предсезонным сборам в Новогорске. Да, хотелось уехать, переключиться, но тренировки для меня важнее - я засыпаю с мыслями о катании и просыпаюсь с ними же".

О травмах

Подробности травмы Хромых вспоминает неохотно. "После того как порезала коньком руку, помню только, что лежу на коленях у Этери Георгиевны [Тутберидзе]. И я на рану смотреть боюсь, и она боится, - рассказала фигуристка. - На ровном месте все произошло. Помню только, что было очень много крови. Но через неделю я все равно побежала на лед, мне было так скучно в больнице, что я не могла уже терпеть".

"Каталась с гипсом по локоть, только пальцы снаружи оставили, коньки мне перед тренировками ребята завязывали, - продолжила Хромых. - Но с каждым разом все лучше и лучше становилось. Было дискомфортно из-за швов - они тянули, потом почему-то не рассасывались, сама себе их снимала, подрезая маникюрными ножничками. Но уже через две недели я сама завязывала себе коньки - помню, как еду на лед и делюсь с Сергеем Викторовичем [Дудаковым]: "Я сама коньки завязала". И это уже было победой для меня".

Но следом за травмой руки напомнили о себе проблемы со спиной. "Обострилась старая травма позвоночника - у меня она еще с юниорского возраста оставалась, - отметила собеседница агентства. - После ситуации с рукой вроде бы все стало налаживаться, четверной собрала и тут почувствовала, что что-то не так. Врач сказал: хочешь кататься, сиди месяц минимум. А кататься в корсете - это было очень неудобно. Но я слишком торопилась на лед".

"Сейчас меня ждет чемпионат России, я готовлюсь, - сообщила Хромых. - Но об усложнении программ в моей ситуации речи не идет - мне нужно выкатать то, что я сейчас делаю. Что дальше? Дальше у меня будет роль в шоу "Золушка" - у меня еще ни разу не было своей роли. А теперь будет и платье, и туфельки, и карета, и даже принц".

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.