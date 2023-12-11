В футбольном клубе "Динамо" подтвердили интерес "Црвены Звезды" к Бувачу

Дмитрий Гафин отметил, что Желько Бувач останется в московской команде

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель генерального директора московского "Динамо" по спорту Желько Бувач интересен сербской "Црвене Звезде" и другим футбольным клубам, но он останется в составе бело-голубых. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

5 декабря издание Sportske.net сообщило, что кандидатуру Бувача рассматривают на пост главного тренера "Црвены Звезды".

"Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером "Црвены Звезды", о чем писали СМИ, - сказал Гафин. - Информация о том, что он интересен "Црвене Звезде", как и еще нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остается с нами".

Бувачу 62 года, он является заместителем генерального директора "Динамо" по спорту с февраля 2020 года. Соглашение специалиста с клубом действует до конца сезона-2023/24. С 2015 по 2018 год Бувач был ассистентом главного тренера английского "Ливерпуля", также он сотрудничал с германскими "Боруссией" (Дортмунд), "Майнцем" и клубом "Нойкирхен".