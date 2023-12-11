Гафин назвал самые запоминающиеся матчи футбольного клуба "Динамо" в первой части сезона

Московский клуб после 18 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Победные матчи над принципиальными соперниками - петербургским "Зенитом", столичными ЦСКА и "Спартаком" - являются для московского "Динамо" самыми запоминающимися играми первой части сезона. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Традиционно запоминаются победы над нашими принципиальными соперниками, - ответил Гафин на вопрос о самых ярких играх первой части сезона. - Мы выиграли дважды у "Зенита", обыграли дома в кубке московский "Спартак", дважды победили ЦСКА. Такие победы нашим болельщикам важны. Но при этом есть и чувство горечи от тех матчей, где мы не смогли удержать результат. Например, в гостевых матчах с "Крыльями Советов", "Рубином", "Сочи", дома с "Нижним". Но в общем и целом мы находимся на третьем месте в чемпионате, у команды есть характер и все качества, чтобы улучшать результаты в весенней части сезона".

"Не хотел бы выделять персонально никого из футболистов: у нас есть команда и тренерский штаб, которые являются единым целым и вместе двигаются к позитивному результату", - добавил член совета директоров "Динамо".

Гафин также оценил работу главного тренера команды Марцела Лички в первой части сезона. "Марцел на первых порах привыкал к коллективу, а коллектив привыкал к тренерскому штабу, - отметил собеседник агентства. - Мне кажется, с учетом того, какая у нас атмосфера сейчас в команде, у "Динамо" есть хороший базис, чтобы развиваться и улучшать результаты".

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 32 очка в 18 матчах. В Фонбет - Кубке России "Динамо" вышло в 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ", в первой игре на этой стадии бело-голубые дома победили "Зенит" (1:0).