Гафин считает, что профессионализм позволит вратарю "Динамо" Шунину ставить новые рекорды

Член совета директоров клуба отметил, что с новым контрактом голкипера все будет хорошо

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин является большим профессионалом, это позволит ему продолжать карьеру и ставить новые рекорды. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

10 декабря "Динамо" на выезде сыграло вничью с воронежским "Факелом" (1:1) в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Шунин вышел в стартовом составе и провел 359-й матч за команду. По количеству игр за бело-голубых он опередил Льва Яшина и вышел на чистое третье место в истории клуба. Впереди только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

"Антона Шунина хочется поздравить с его очередным достижением, - сказал Гафин. - Он никогда не менял динамовскую футболку на футболку другого клуба. Антон - очень большой профессионал. Думаю, это позволит ему продолжать игровую карьеру и ставить новые рекорды. Начались ли переговоры по новому контракту? Все будет хорошо".

Шунину 36 лет, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с 2007 года. В текущем сезоне вратарь провел 13 матчей, проведя 2 игры без пропущенных мячей. Его соглашение с "Динамо" истекает в конце сезона-2023/24.