САS не будет обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по ее делу

Окончательное решение по делу будет обнародовано, уточнила представительница суда

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет обращаться к подозреваемой в нарушении антидопинговых правил российской фигуристке Камиле Валиевой за разрешением обнародовать вердикт по ее делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной. Окончательное решение будет обнародовано", - ответила представительница суда на вопрос, действительно ли CAS может опубликовать решение по делу Валиевой только в том случае, если она, как защищенное лицо, даст на это свое согласие.

"В соответствии с кодексом спортивного арбитража CAS может опубликовать полное арбитражное решение с указанием причин. Однако, если какая-либо из сторон считает, что какая-либо информация, содержащаяся в арбитражном решении, должна оставаться конфиденциальной, они могут подать запрос на то, чтобы такая информация потенциально могла быть удалена в той мере, в какой такое удаление не повлияет на смысл или понимание решения", - добавила собеседница ТАСС.

Валиева имеет статус защищенного лица, так как на момент взятия пробы в декабре 2021 года ей было меньше 16 лет. Такой статус подразумевает особый стандарт защиты персональных данных. Согласно статье 14.3.7 Всемирного антидопингового кодекса, положение об обязательном характере публичного обнародования данных не применяется к случаям, когда спортсмен или иное лицо, в отношении которого установлен факт нарушения антидопинговых правил, является несовершеннолетним, защищаемым лицом или спортсменом-любителем.

Слушания по делу Валиевой в CAS прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Ожидается, что суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.