Непомнящий считает, что Крамник поднял важный вопрос жульничества в интернет-шахматах

В среду Владимир Крамник сообщил, что прекратит играть на платформе Chess.com из-за большого количества мошенников

ТАСС, 11 декабря. Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник поднял важный вопрос жульничества в интернет-шахматах, отказавшись от игры на портале Chess.com. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

В начале сентября Крамник сыграл две партии с американцем Хансом Ниманном на портале Chess.com. После этого россиянин заявил, что больше не хочет с ним состязаться, и сделал подробный обзор, в котором объяснил, почему считает странной игру американца. В среду Крамник сообщил, что прекратит играть на Chess.com из-за большого количества мошенников, в отношении которых платформа не принимает никаких мер.

"Не могу сказать, что я поддержал или, наоборот, пожурил Владимира Борисовича, в каждой шутке есть доля шутки, - сказал Непомнящий. - Он поднимает довольно важный вопрос. Возможно, Крамник не очень удачно начал "разгонять" эту историю видео с Ниманном. Мне кажется, что это отобрало висты и потенциал того, как серьезно будут относиться к этой истории".

"Крамник однозначно прав в том, что Chess.com объективно может делать больше для выявления нечестных игроков. Надеюсь, более-менее громкие случаи будут обнародованы. Думаю, у них есть информация, но пока руководители платформы заняли выжидательную позицию. Надо понимать, что несет высокие репутационные риски", - добавил Непомнящий.

В сентябре 2022 года Ниманн прервал серию побед 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, длившуюся 53 партии. Карлсен обвинил американца в жульничестве. 28 августа шахматный портал Chess.com объявил о мирном урегулировании спора.