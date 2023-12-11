В футбольном клубе "Динамо" рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Клуб намерен сохранить костяк команды, отметил Дмитрий Гафин

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Основной задачей московского "Динамо" на зимнее трансферное окно является сохранение костяка команды и поиск вариантов для ряда футболистов, не получающих в клубе достаточной игровой практики. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Зимнее трансферное окно пройдет в России с 25 января по 22 февраля 2024 года.

"У нас есть планы на зимнее трансферное окно. Основная задача - сохранить наш костяк и найти игровую практику для тех футболистов, кто не получает игровое время. Также нельзя исключать точечных приобретений", - сказал Гафин.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 32 очка в 18 матчах.