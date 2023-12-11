Аленичев считает, что "Спартаку" не нужно менять Абаскаля в зимнюю паузу

Столичный клуб после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московскому футбольному клубу "Спартак" не нужно делать серьезные перестановки в зимнюю паузу и увольнять главного тренера испанца Гильермо Абаскаля. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России и бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев на выставке-форуме "Россия".

"Это же "Спартак", когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке, - сказал Аленичев. - Я считаю, что "Спартаку" не надо делать какие-то серьезные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, все проанализировать и готовиться дальше. Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, "Спартак" играет нестабильно. Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после нее".

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков в 18 матчах. В Фонбет - Кубке России команда вышла в четвертьфинал плей-офф "пути РПЛ". На этой стадии она уступила в первом матче двухраундового противостояния в гостях "Оренбургу" (0:1). Оба турнира возобновятся в марте, точные даты будут определены позднее.