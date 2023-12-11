Сборная России по мини-футболу проведет два товарищеских матча с командой Ирана

Игры пройдут 18 и 19 декабря в иранском городе Лар

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу сыграет в гостях две товарищеские встречи со сборной Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встречи пройдут 18 и 19 декабря в иранском городе Лар. Встреча 18 декабря начнется в 18:30 мск, игра 19 декабря - в 13:00 мск.

"Сборная Ирана является одной из лучших мини-футбольных держав планеты, поэтому в особом представлении не нуждается, команда обладает высочайшим набором исполнителей, а при домашних трибунах будет опаснее вдвойне. Нас ждут сложные, но очень интересные матчи. На краткосрочном сборе в Новогорске постараемся максимально подготовиться к сопернику как в техническом, так и тактическом компонентах. Особый акцент сделаем на психологию, которая, уверен, выйдет на первый план в противостоянии с Ираном", - сказал главный тренер сборной России Бесо Зоидзе, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.