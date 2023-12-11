КДК РФС отправит "Краснодару" полный текст решения по Кордобе к 25 декабря

30 ноября орган дисквалифицировал нападающего на четыре матча за оскорбительный жест в адрес ассистента главного арбитра матча

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по обращению "Краснодара" готовит полный текст решения по дисквалификации колумбийского нападающего Джона Кордобы, клуб получит запрошенные материалы к 25 декабря. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на четыре матча (один - условно) и оштрафовал игрока на 200 тыс. рублей за оскорбительный жест в адрес ассистента судьи после матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом" (1:3).

"Краснодар" обратился к нам за полным текстом решения по дисквалификации Джона Кордобы, готовим полный текст. Они обратились 5 декабря, 25 декабря должны получить", - сказал Григорьянц.

"Повестка по 18-му туру небольшая. Рассмотрим выходы за пределы технической зоны главным тренером "Факела" Сергеем Ташуевым, главным тренером "Оренбурга" Давидом Деограсией, тренером "Краснодара" Николаосом Аманатидисом, игроком краснодарской команды Жуниором Алонсо. Также рассмотрим запись делегата на факт возможного общения дисквалифицированного главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова со старшим тренером "Локомотива" Олегом Левиным по рации на матче 17-го тура РПЛ с "Зенитом" (3:1)", - добавил Григорьянц.

Кордобе 30 лет, он выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел в РПЛ 16 матчей, забив 8 мячей и отдав 4 результативные передачи. Из-за дисквалификации Кордоба уже пропустил два матча.