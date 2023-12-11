Главный тренер "Авангарда" рассказал о состоянии здоровья лучшего снайпера КХЛ Буше

Нападающий был помещен в список травмированных 5 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший снайпер нынешнего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадский нападающий Рид Буше практически поправился и должен быть готов сыграть за команду после возобновления регулярного чемпионата. Об этом ТАСС рассказал главный тренер омской команды Михаил Кравец.

5 декабря "Авангард" поместил Буше в список травмированных. В текущем сезоне форвард провел за "Авангард" 36 игр и возглавляет снайперскую гонку регулярного чемпионата, забросив 28 шайб.

"Надеюсь, что Буше уже практически поправился. Я знаю, что у него три дня была температура, - сказал Кравец. - Врач недавно с ним созванивался, тот сказал, что ему гораздо лучше. У него есть время, он улетел домой и встреча с родными добавит ему здоровья".

На данный момент "Авангард" набрал 55 очков в 38 матчах и занимает второе место в Восточной конференции, уступая магнитогорскому "Металлургу" по дополнительным показателям. В сентябре у омской команды была серия из четырех поражений.

"Ситуацию стабилизировали, потому что ребята привыкли к нашим требованиям, стали играть по-другому, - заметил Кравец. - Мы играем в совершенно другую систему, которую кто-то не до конца понимал. Сейчас она стала в связи с уверенными победами им нравиться, игроки стараются выполнять все, что нужно. Плюс стоит отметить уверенную игру вратарей".

Собеседник агентства также прокомментировал возможное усиление команды перед закрытием трансферного окна 27 декабря. "Я надеюсь, что какое-то усиление будут. Потому что нескольких игроков мы отдали, места у нас есть, в том числе и место легионера", - сказал Кравец.