Непомнящий надеется подойти к чемпионату мира по рапиду и блицу в хорошей форме

Мировое первенство пройдет в конце декабря в Самарканде

ТАСС, 11 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий надеется, что будет бороться за высокие места на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде. Об этом Непомнящий рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Планировал ли я сыграть на чемпионате? Да, планировал. В целом на турнире, который носит статус чемпионата мира, надо играть за первое место или не играть совсем. К тому же всегда хочется закончить год на мажорной ноте", - сказал Непомнящий.

"До чемпионата мира еще довольно много времени. Надеюсь подойти к нему в хорошей форме и буду бороться за высокие места", - добавил он.

Непомнящему 33 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года Непомнящий на тай-брейке проиграл китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).