Олимпийский чемпион Карданов считает, что россиянам следует ехать на Игры-2024

Мурат Карданов отметил, что бойкоты Олимпийских игр 1980 и 1984 годов никому не принесли пользы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Спорт является частью дипломатии, а участие российских атлетов в Олимпийских играх в Париже может послужить в будущем нормализации международных отношений. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2000 года в греко-римской борьбе Мурат Карданов.

"Даже если не брать в расчет самих спортсменов, которые очень хотят проявить себя на Олимпийских играх, то выступление россиян в Париже может стать частью долгосрочной стратегии и политики, - сказал Карданов. - Нам все равно надо удерживать свои позиции и думать о перспективе выстраивания отношений с другой стороной, которая сейчас имеет иную точку зрения. Спортивные контакты можно в определенной степени сравнить с народной дипломатией. Нам нельзя выпадать из обоймы, нужно участвовать, уверен, это будет правильное решение".

По словам Карданова, бойкоты летних Игр 1980 и 1984 годов никому не принесли пользы. "Потом все равно все возвращались, причем через спорт возвращались. Имеющаяся сейчас ниточка дает надежду, что в перспективе спорт будет одним из инструментов восстановления отношений. Считаю, что в международной дипломатии спорт продолжает играть свою определенную роль", - добавил собеседник ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.