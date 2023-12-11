Бывший директор "Чайки" Баян признал вину по делу о подкупе арбитров

Он обвиняется в совершении 10 преступлений

ВОРОНЕЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор футбольного клуба "Чайка" Олег Баян, который обвиняется в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре, раскаялся в содеянном и заявил о планах отказаться от работы в спорте, сменив сферу деятельности. Об этом сказал Баян во время выступления с последним словом в Железнодорожном районном суде Воронежа.

"Я даже к спорту не хочу отношения иметь, просто хочется работать в другой отрасли, спокойно содержать свою семью. Этими своими действиями я не причинил никакого вреда никому, ни государству, никаким людям, наверное, только моральные страдания футбольным арбитрам, которые брали эти деньги, потом говорили тут, что это все неправильно, но так никто ничего и не вернул. Я признаю, что делал неправильно, раскаиваюсь в этом. Конечно, так делать было нельзя, но, к сожалению, это все делали, делают и будут делать со мной или без меня. Это считалось нормой, было есть и, я так думаю, будет всегда. Это неискоренимо, в порядке вещей. Все этим занимаются, все это знают, я думал, что это нормально. Но, после того как началось это уголовное дело, понятно, что это все неправильно и этого делать не надо", - сказал он. Баян добавил, что всю жизнь провел в футболе, был игроком, менеджером в команде.

Судья пояснил, что решение будет вынесено 13 декабря в 10:30. Ранее ТАСС сообщил, что в ходе прений представитель прокуратуры попросила признать Баяна виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии-поселения, штрафа 150 тыс. рублей и лишения права заниматься спортивной деятельностью на два с половиной года.

Бывший исполнительный директор клуба "Чайка" Баян обвиняется в совершении 10 преступлений по ч. 1 ст. 184 УК РФ и одного преступления - по ч. 3 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) на сумму порядка 1,9 млн руб. По данным суда, в ходе Олимп - Первенства России по футболу с 8 августа 2018-го по 15 апреля 2019 года перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 до 250 тыс. рублей для создания условий для победы "Чайки".

В феврале 2022 года Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), который состоялся 13 мая 2019 года. Главному тренеру было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, игрокам - от 290 до 350 тысяч рублей. По данным суда, Баян предложил главному тренеру клуба "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд, Дышеков принял предложение, вступил в сговор с шестью игроками "Черноморца" и обеспечил тем самым победу "Чайки" в матче 27-го тура Олимп - Первенства России. В ходе расследования этого дела были выявлены новые факты, на основании которых в отношении Баяна было возбуждено новое дело - о подкупе арбитров.