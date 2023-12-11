Андрей Тихонов оценил свои навыки игры в баскетбол

Восьмикратный чемпион России по футболу рассказал, что в детстве много играл в баскетбол

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Восьмикратный чемпион России по футболу Андрей Тихонов много играл в детстве в баскетбол, поэтому научился хорошо попадать в кольцо. Об этом он рассказал ТАСС на выставке-форуме "Россия".

10 декабря Тихонов посетил выставку, где попробовал свои силы в бросании баскетбольного мяча в кольцо. За полторы минуты он попал 45 раз.

"Я баскетбол не смотрю, но в детстве много играл, поэтому довольно неплохо умею кидать мяч в кольцо. Когда мы росли, не было ни телефонов, ни компьютеров, поэтому наше поколение многое умеет. Я и на коньках кататься умею, играл в хоккей с мячом, в волейбол, в настольный теннис, даже в лапту и городки", - сказал Тихонов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.