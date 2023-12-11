"Бешикташ" исключил из состава пятерых футболистов из-за плохой игры

Клуб после 15 игр занимает пятое место в чемпионате Турции

ТАСС, 11 декабря. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" исключил из состава пятерых игроков команды из-за плохих результатов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Из состава команды выведены двое защитников - француз Валентен Розье и бельгиец Эрик Байи; двое полузащитников - алжирец Рашид Геззаль и камерунец Жан Онана, а также камерунский нападающий Венсан Абубакар. Отмечается, что среди причин исключения игроков была "несовместимость внутри команды".

В текущем сезоне Абубакар в 22 матчах забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи, у Розье 2 передачи в 21 матче, у Онана - 1 голевая передача в 10 играх, у Геззаля - 1 гол и 3 передачи в 12 играх, Байи в восьми играх не отметился результативными действиями.

После 15 туров "Бешикташ" занимает пятое место в чемпионате Турции с 26 очками. Лидерами являются "Фенербахче" и "Галатасарай" с 40 очками после 15 игр.